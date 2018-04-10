Gol patlaması – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    patlaması

    Gol patlaması

    Takımı defansif oynatıyor’ diye eleştirilen Kocaman’ın F.Bahçe’si son 7 sezonun en skorer dönemini geçiriyor

    AYKUT Kocaman yönetimindeki F.Bahçe, sezonundan sonra ilk kez maç başına 2 sınırını geçti. Sarı-lacivertliler, bu sezon üç kulvarda oynadığı 39 maçta 79 gole ulaştı. Maç başına 2.02 gol ortalaması yakalayan Kanarya, son 7 yılın en iyi hücum performansını sergiledi. Sarı-lacivertli takım, 2010-11'de 49 maçta 94 gol atıp, maç başına 2.23 ortalama ile göz kamaştırmıştı. O sezon da takımın başında Kocaman vardı.


    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:10
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