Fener’de mesai bugün başlıyor – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Fener’de mesai bugün başlıyor

    Fener’de mesai bugün başlıyor
    galibiyetinin ardından ödül olarak pazartesi gününü izinli geçiren , 29. haftadaki karşılaşmasının hazırlıklarına bugünden itibaren start verecek. Yeni 4 Eylül Stadı'nda cumartesi günü oynanacak Demir Grup Sivasspor-Fenerbahçe karşılaşması saat 19.00'da başlayacak.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:21
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