Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!
Valbuena’yı oyunun sadece tek yönünü oynayıp savunmaya katkı vermediği için ilk 11’in dışında tutan Kocaman, Mehmet Ekici’yi de aynı gerekçeyle kızağa çekti
Karara saygılıyım
Mehmet Ekici, Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmama kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Demek ki bende bir eksiklik görüyor ya da benim yerime görev alan takım arkadaşlarımın benden daha hazır olduğunu düşünüyor. Mesajı alıp ve daha çok çalışıp, kadroyu zorlamalıyım. Zaten şu aşamada benim oynayıp oynamamamın da hiçbir önemi yok. Önemli olan Fenerbahçe'nin kazanması ve şampiyonluk" açıklamasını yaptı.
Skora hiç katkısı yok
Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 lig maçında 266 dakika görev aldı, skora hiç katkı yapamadı. Ekici, kupada oynadığı ve ilk 11'de sahaya çıktığı iki karşılaşmada (Adana Demirspor ve Beşiktaş) ise 1 asist yaptı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:59
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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