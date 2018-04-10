Ekici de ‘tek yön’ kurbanı! – Fotomaç – 10 Nisan 2018
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    10 Nisan 2018, Salı
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    Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!

    Ekici de ‘tek yön’ kurbanı!

    Valbuena’yı oyunun sadece tek yönünü oynayıp savunmaya katkı vermediği için ilk 11’in dışında tutan Kocaman, ’yi de aynı gerekçeyle kızağa çekti

    SARI-lacivertli takımda uzun bir sakatlık evresinin ardından 1 Mart'ta 'la oynanan kupa maçında ilk 11'de sahaya çıkan , performansıyla beğeni toplamıştı. Üç gün sonra ligde Akhisar maçında oyunun son bölümünde sahaya sürülen yıldız futbolcu, 26. haftadaki derbisinde ise ilk 11'de sahaya çıkıp, 60 dakika sahada kalmıştı. Teknik direktör , sonrasında Ekici'den bir anda vazgeçti. 28 yaşındaki futbolcu, ligdeki ve Osmanlı mücadelelerinde 21 kişilik kadroda olmasına rağmen hiç süre almadı. Herkes bunun nedeni merak ederken, gerçek ortaya çıktı... Koca man'ın, savunmaya yardım etmeyip, oyunu "tek yönlü" oynaması nedeniyle Mehmet Ekici'ye şans vermediği öğrenildi. Yani; ile aynı gerekçe yüzünden...

    Karara saygılıyım
    Mehmet Ekici, Aykut Kocaman'ın kendisini oynatmama kararını saygıyla karşıladığını söyledi. Sarı-lacivertli oyuncu, "Demek ki bende bir eksiklik görüyor ya da benim yerime görev alan takım arkadaşlarımın benden daha hazır olduğunu düşünüyor. Mesajı alıp ve daha çok çalışıp, kadroyu zorlamalıyım. Zaten şu aşamada benim oynayıp oynamamamın da hiçbir önemi yok. Önemli olan 'nin kazanması ve şampiyonluk" açıklamasını yaptı.

    Skora hiç katkısı yok
    Mehmet Ekici, bu sezon Fenerbahçe'de 3'ü ilk 11'de olmak üzere 6 lig maçında 266 dakika görev aldı, skora hiç katkı yapamadı. Ekici, kupada oynadığı ve ilk 11'de sahaya çıktığı iki karşılaşmada ( ve Beşiktaş) ise 1 asist yaptı.
    1. 10 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 01:59
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