Daha yeni açıldım

Roberto Soldado, sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biriydi. Real Madrid altyapısından yetişen, sırasıyla Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villarreal formaları giyen İspanyol forvet, 12 kez de ülkesinin mili takımının formasını giymiş önemli bir isim olarak Fenerbahçe'ye geldi. Ancak Soldado, başlangıçtaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Oynadığı ilk 8 lig maçında hiç gol atamadı. Bunda en büyük etken fizik kapasitesinin yetersiz kalışıydı. 9. maçında Sivas önünde 3 golle patlama yapsa da arkası gelmedi, bu kez 9 maçlık bir gol orucuna girdi.

ÜLKESİNDE DE İLGİ ODAĞI

Son üç maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Soldado, özlenen gollerini sıralamaya başladı. Önce Kayserispor'a 2 gol attı, ardından önceki gün Osmanlıspor'un filelerini bir kez sarstı. Formu giderek yükselen tecrübeli forvet, bir anda ülkesinde de ilgi odağı haline geldi. Soldado, İspanya basınına Fenerbahçe'de yaşadığı süreci ve geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda benden büyük beklentiler vardı. Ancak başlangıçta bunları karşılayamadım. Bunun birçok nedeni vardı; dışarıya yansımayan bazı sorunlar yaşadım. Bu dönemde teknik direktörümüz bana verdiği destek çok önemliydi. Telkinleriyle beni hep ayakta tuttu, bana hep güvendi.

GÖREVİMİ YAPACAĞIM

İki haftadır gol atıyorum ve gerçekten de mutluyum. Çünkü ben burada İspanya'yı da temsil ediyorum. Gollerim devam edecek çünkü şu anda formumun zirvesindeyim. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalardayız, ben de üzerime düşen görevi yapmak ve atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum."



SOLDADO, F.Bahçe'deki genel performansıyla istenileni tam olarak veremese de son yıllardaki en verimli sezonunu geçiriyor. 6'sı lig, 3'ü kupada olmak üzere 9 golü bulunan ve 6 hafta kala formu yükselen tecrübeli forvet, 2014-15 (40 maç-5 gol), 2015-16 (44 maç-8 gol), 2016-17 (11 maç-4 gol) performanslarını şimdiden solladı. Son 2 maçta 138 dakika sahada kalan ve 3 gol-1 asistle oynayan İspanyol forvet, 34.5 dakikada bir gole katkı sağladı.