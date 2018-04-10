Daha yeni açıldım
İspanyol basınına konuşan 32 yaşındaki forvet, “Dışarıya pek yansımayan bazı sorunlar yaşadım. Bu dönemde teknik direktörümüzün desteği beni ayakta tuttu; bana hep güvendi. Gollerim devam edecek çünkü formumun zirvesindeyim” dedi
Roberto Soldado, sezon başında Fenerbahçe'nin en flaş transferlerinden biriydi. Real Madrid altyapısından yetişen, sırasıyla Osasuna, Getafe, Valencia, Tottenham ve Villarreal formaları giyen İspanyol forvet, 12 kez de ülkesinin mili takımının formasını giymiş önemli bir isim olarak Fenerbahçe'ye geldi. Ancak Soldado, başlangıçtaki performansıyla büyük hayal kırıklığı yaşattı. Oynadığı ilk 8 lig maçında hiç gol atamadı. Bunda en büyük etken fizik kapasitesinin yetersiz kalışıydı. 9. maçında Sivas önünde 3 golle patlama yapsa da arkası gelmedi, bu kez 9 maçlık bir gol orucuna girdi.
ÜLKESİNDE DE İLGİ ODAĞI
Son üç maçtır ilk 11'de sahaya çıkan Soldado, özlenen gollerini sıralamaya başladı. Önce Kayserispor'a 2 gol attı, ardından önceki gün Osmanlıspor'un filelerini bir kez sarstı. Formu giderek yükselen tecrübeli forvet, bir anda ülkesinde de ilgi odağı haline geldi. Soldado, İspanya basınına Fenerbahçe'de yaşadığı süreci ve geldiği noktayı şu sözlerle özetledi: "Fenerbahçe'ye transfer olduğumda benden büyük beklentiler vardı. Ancak başlangıçta bunları karşılayamadım. Bunun birçok nedeni vardı; dışarıya yansımayan bazı sorunlar yaşadım. Bu dönemde teknik direktörümüz bana verdiği destek çok önemliydi. Telkinleriyle beni hep ayakta tuttu, bana hep güvendi.
GÖREVİMİ YAPACAĞIM
İki haftadır gol atıyorum ve gerçekten de mutluyum. Çünkü ben burada İspanya'yı da temsil ediyorum. Gollerim devam edecek çünkü şu anda formumun zirvesindeyim. Şampiyonluk yarışının kızıştığı haftalardayız, ben de üzerime düşen görevi yapmak ve atacağım gollerle takımıma katkı sağlamak istiyorum."
SOLDADO, F.Bahçe'deki genel performansıyla istenileni tam olarak veremese de son yıllardaki en verimli sezonunu geçiriyor. 6'sı lig, 3'ü kupada olmak üzere 9 golü bulunan ve 6 hafta kala formu yükselen tecrübeli forvet, 2014-15 (40 maç-5 gol), 2015-16 (44 maç-8 gol), 2016-17 (11 maç-4 gol) performanslarını şimdiden solladı. Son 2 maçta 138 dakika sahada kalan ve 3 gol-1 asistle oynayan İspanyol forvet, 34.5 dakikada bir gole katkı sağladı.
- 10 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 01:08
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Marcelo'dan Beşiktaş açıklaması
Toplam 1
Yorum
adanalı errrrrman hocaaa, hakkemliğin kadar yorumculuğunda berbat. dembaba gol matmadı diyemi. lenss te fenere atamadı. bu nasıl düşünce yaaaa
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Toplam 9
Yorum
GÖZ GÖZ 35 ŞENOLUN ÇIRAKLIĞINA GERİ DÖNSÜN..GÖZ TE PE ŞAN LI DIR.
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Toplam 11
Yorum
35 TRFTR TAMER TUNA DERHAL GÖREVİ BIRAKMALIDIR. ŞENOLUN ÇIRAĞI OLSUN.
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