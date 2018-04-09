Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'

Şener Özbayraklı iç sahada hissettikleri baskıyı anlatırken, hedeflerinin tüm maçları kazanıp şampiyon olmak olduğunu söyledi. Kadıköy'de oynadıkları maçlarda üzerlerinde baskı hissettiklerini ifade eden Şener, ''Bu hafta üzerimizde biraz baskı vardı. İç sahada oynadığımız sıkıntılı dönemde onu biraz hissettik. Golü geç bulduk. Ama ligin sonu yaklaşıyor. Baskı her zaman var. Eğer puan kaybı yaşamazsak umudumuza ulaşabiliriz. Şu an 6 maçımız var. İnşallah hepsinde galip gelip mutlu sona ulaşırız. İç sahada üzerimizde baskı oluyor. Bunu futbolcu arkadaşlarımın hepsi biliyor. En azından bugün biraz da şanslıydık. Ligin sonu yaklaşıyor. Hata yapıyoruz ama bunu telafi etmek için mücadele gerekiyor. Bunu da yapacağız.'' dedi.