Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'
Fenerbahçe forması giyen Şener Özbayraklı, Osmanlıspor'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.
Şener Özbayraklı iç sahada hissettikleri baskıyı anlatırken, hedeflerinin tüm maçları kazanıp şampiyon olmak olduğunu söyledi. Kadıköy'de oynadıkları maçlarda üzerlerinde baskı hissettiklerini ifade eden Şener, ''Bu hafta üzerimizde biraz baskı vardı. İç sahada oynadığımız sıkıntılı dönemde onu biraz hissettik. Golü geç bulduk. Ama ligin sonu yaklaşıyor. Baskı her zaman var. Eğer puan kaybı yaşamazsak umudumuza ulaşabiliriz. Şu an 6 maçımız var. İnşallah hepsinde galip gelip mutlu sona ulaşırız. İç sahada üzerimizde baskı oluyor. Bunu futbolcu arkadaşlarımın hepsi biliyor. En azından bugün biraz da şanslıydık. Ligin sonu yaklaşıyor. Hata yapıyoruz ama bunu telafi etmek için mücadele gerekiyor. Bunu da yapacağız.'' dedi.
- 09 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 08:47
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Fenerbahçe'den zirve mesajı: Ensenizdeyim
Toplam 2
Yorum
aslan adamsın süpersin valbuena.alper çıkımasaydı 2 puan kaybederdi fb. valbuena girince maçı ve puanları söktü aldı adeta dev gibi. süper valbuen
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Skrtel'in golüne Osmanlıspor'dan tepki
Toplam 2
Yorum
BekoBJK Ne faullerimiz net faul ne gollerimiz net gol. Sahada herkes tiyatro oynuyor. Hakemler ne yapsın.
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Aykut Kocaman: Cüneyt Çakır'ın kulağı çınlasın
Toplam 6
Yorum
Ferhat sen bile şampiyonluktan ümidini kesmişşin yazık hala seni orda tutanlara ona buna laf yetiştireceğine işine baksaydın şimdi nerelerdeydik
Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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