Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor' – Fotomaç – 09 Nisan 2018
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    09 Nisan 2018, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    : 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'

    Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor'

    forması giyen , 'u 2-0 yendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu.

    iç sahada hissettikleri baskıyı anlatırken, hedeflerinin tüm maçları kazanıp şampiyon olmak olduğunu söyledi. 'de oynadıkları maçlarda üzerlerinde baskı hissettiklerini ifade eden Şener, ''Bu hafta üzerimizde biraz baskı vardı. İç sahada oynadığımız sıkıntılı dönemde onu biraz hissettik. Golü geç bulduk. Ama ligin sonu yaklaşıyor. Baskı her zaman var. Eğer puan kaybı yaşamazsak umudumuza ulaşabiliriz. Şu an 6 maçımız var. İnşallah hepsinde galip gelip mutlu sona ulaşırız. İç sahada üzerimizde baskı oluyor. Bunu futbolcu arkadaşlarımın hepsi biliyor. En azından bugün biraz da şanslıydık. Ligin sonu yaklaşıyor. Hata yapıyoruz ama bunu telafi etmek için mücadele gerekiyor. Bunu da yapacağız.'' dedi.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 08:47
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Şener Özbayraklı: 'İç saha maçlarında üzerimizde baskı oluyor' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

    BİZE ULAŞIN