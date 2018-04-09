Fenerbahçeli futbolculardan Polis Teşkilatı için anlamlı pankart – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    Fenerbahçeli futbolculardan Polis Teşkilatı için anlamlı pankart

    Fenerbahçeli futbolculardan Polis Teşkilatı için anlamlı pankart

    Fenerbahçeli futbolcular sahaya 'nın 173. yılını kutlayan bir pankartla sahaya çıktı.

    Fenerbahçeli futbolcular sahaya 'nın 173. yılını kutlayan bir pankartla sahaya çıktı. 'nin ile oynayacağı maç öncesinde sarı-lacivertli futbolcular sahaya 173. yılını kutlayan bir pankartla çıktı. 'Vatan Aşkı, Millet Sevgisiyle 173. yıl' yazılı pankartla sahaya çıkan futbolcular tribünlerden alkış aldı.

    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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