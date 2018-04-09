Emenike krizi – Fotomaç – 09 Nisan 2018
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    09 Nisan 2018, Pazartesi
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    krizi

    Emenike krizi
    F.Bahçe'den 'a transfer olan devre arası ise 'da 'a kiralanan , burada da kirz çıkardı. Nijeryalı golcü sağ dizinde yaşadığı sakatlıktan dolayı 8 ay oynayamayacak. Las Palmas doktoru Gerardo Garces, Emenike'nin takıma katıldığında ideal kilosundan 7 kilo fazla ve sakat geldiğini söyledi. Doktor Garces, "Emenike sakatlandı ve bilgi vermedi. Hiçbir şeyinin olmadığını söyledi. Testlerde de bir şey çıkmadı. Ancak 2-3 gün sonra sıkıntısı oldu. Oyuncuyu kim alıyorsa, neden takip etmiyor? Futbolcular için yapılması gereken bir test var ama pahalı. Bu testi ve R.Madrid bile yapmıyor" diye suçlamalarda bulundu.
    1. 09 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 23:21
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