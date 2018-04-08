Rıdvan Dilmen: "Fenerbahçe'nin golü nizami"

İşte Dilmen'in analizi:



"TOP ÇİZGİYİ GEÇMİŞ"

Güntekin Onay'a 'gol nizami mi' diye sordum. Güntekin Onay'dan mesaj geldi. Fenerbahçe'nin ilk golü nizamiymiş, top çizgiyi geçmiş. yayıncı kuruluşa, 'nizami' dedi. Keşke maç sırasında gösterseler de, insanlar da öğrense.





"KOCAMAN DEVAM EDECEKSE VALBUENA GÖNDERİLMELİ"

Önümüzdeki sezon Aykut Hoca ile devam edilecekse, bence devam edilmeli, takımın daha ofansif oynayabilmesi için transferler yapılmalı. Aykut Kocaman devam edecekse Valbuena gönderilmeli.



"F.BAHÇE TARAFTARINDA UMUTSUZLUK VAR"

İki tane şut var. Biri Ceyhun biri de Josef'in uzaktan çektiği. İyi vuruşlar ama kaleyi bulmayan şutlar. Onun dışında bu gol kaçar mı dediğimiz pozisyon yok. Düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe taraftarı ilk yarıda 1 pozisyonu alkışladı o da kendi yarı sahasındaki Neustadter'in çalımını alkışladı. Çalım istemişler demek ki. Bir de şöyle bir mutsuzluk var. Mutsuzluk ve umutsuzluk getiren sebep. Şampiyonluğa oynayan rakipler Beşiktaş ve Galatasaray full oynarken Fenerbahçe neden boş tribünlere oynuyor? Bu oyunu bekliyor taraftar daha fazlasını beklemiyor. Önde oynayan oyunculardan sadece çalım atabilen Aatif olduğu için bugün Aatif'ın eksikliği aranıyor.

"HAKEME ŞUNU SORMAK İSTİYORUM"

İki tane kart var maçta bir tane de hakemlik bir şey yok ama sormak istiyorum hakeme. Osmanlısporlu oyuncu hava topuna çıktı yetişemeyince eliyle vurdu ya elle neden sarı kart vermezsin? Maçı etkilemedi ama oyunun devamını etkileyebilir. Bizim de ilk yarıdan konuştuğumuz konulara bakar mısın? Konuşacak bir konu bulamıyoruz bizi bu hale düşürdüler! Cımbızla pozisyon arıyoruz.

"VALBUENA HOCANIN EN BÜYÜK KUMARI"

Koskoca Fenerbahçe takımının ilk 45 dakika boyunca kaleciyi yere yatırdığı pozisyon yok. Valbuena'yı ısınmaya gönderince bir heyecan oldu insanlarda. Valbuena'nın oyuna girmesi Aykut hocaya dünyanın en büyük kumarı olarak geliyor. Fenerbahçe son atakta golü yapsa muhtemelen Valbuena girmeyecekti. Hoca bu.

2 orta saha varya, onlardan birini Mehmet Ekici'yi kullanarak riski alabilirdi. Osmanlıspor can havliyle oynuyor ve 3 maçtır yenilmiyor. 3 puanlı sistem çok enteresandır. Herkes güzel falan der ama 5 maç yenilmeyen takım 3'ü galip 2'si berabere hala düşme potasının içinde kıvranıyor.

"KOCAMAN BU KORKUYLA YAŞIYOR"

Şampiyonluğa oynayan takımlar içerisinde Fenerbahçe'nin gol adedi çok olmasına rağmen oyuna bakınca şampiyonluğa oynayan takım böyle oynamaz. Aykut Kocaman'ın hep aklında ya Umar veya Serkan bir tane kontra yaparsa var. Bu korkuyla yaşıyor. Şenol Güneş şöyle yaşıyor: Gelirlerse gelsinler ben önde işi bitiririm diye yaşıyor.

"İKİSİ DE F.BAHÇE'NİN FORVETİ DEĞİL"

1 önde iş bitiren oyuncusu yok gibi. Soldado ile başlayınca 'hoca niye Fernandao'yla başlamıyor' deniyor. Soldado başlamasa niye başlamıyor diyeceksin! Sorunun cevabı şu ikisi de Fenerbahçe için çok yeterli santrforlar değil. Çok da kızamıyorsun. Alper boş oyuncuya atacakken taca atıyor topu!

"HOCA BASKETBOL KOÇU GİBİ"

Hoca basketbol koçu gibi yönetmeye çalışıyor. Türkiye Ligi koçluğu başka bir şey. Türkiye Ligi koçluğunda riski 70'ten sonra alayım diye bir şey yok. Şampiyonluk gitmişti öyle. Kendi doğrularını yapıyor belki! 2012'de Alex'i son 15 dakika kullanmıştı ama hesaplayamadığı bir şey vardı ki futbolda hesaplaması lazım Dia atılmıştı maçta. Bütün hesapları kapanmıştı.

O yüzden 2 oyuncu değiştir gerekirse 1-0 kaybet abi! Bugün 0-0 biteceğine 1-0 mağlup ol ama en azından dene. Mehmet Ekici'yle Valbuena'yı sokarsın, kaybedersen ne yapayım kaybettim dersin. Bir de rakibin Real Madrid değil.