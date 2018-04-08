Obradovic: "Güzel bir oyun sergiledik"
Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, oyuncularını Trabzonspor karşısında oynadıkları oyundan dolayı tebrik ederek, güzel bir oyun sergilediklerini ifade etti.
Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nin 24. haftasında Fenerbahçe Doğuş, sahasında karşı karşıya geldiği Trabzonspor'u 112-83'lük skorla mağlup etti. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic ile oyuncularından Sinan Güler, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Trabzonspor gibi iyi hücum eden bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktaran Obradovic, "Türkiye Ligi'nde fazla sayı kaydeden bir takıma karşı oynadık. Birçok oyuncuları iyi üçlük yüzdesiyle oynuyorlar ve 10-12 metreden atışlar kullanıyorlar. Hep onlara yakın olup bu üçlük atışlarını engellememiz gerektiğini konuştuk. Oyun anlayışımız onları savunmaktı. Zamanı herkese paylaştırmaya çalıştık. Tek sorunumuz Egehan Arna'ydı. O yüzden fazla süre alamadı. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Güzel bir oyun sergiledik. Yeşilgiresun Belediyespor maçından sonra Play-off'a hazırlanacağız. Bu süreci iyi kullanmamız gerekiyor. Malaga maçından sonra da dediğim gibi değiştirmemiz gereken şeyler var" şeklinde konuştu.
"BASKONİA KARŞISINDA SAHA AVANTAJI ÇOK ÖNEMLİ DEĞİL"
Sırp başantrenör, THY Euroleague çeyrek final turunda eşleştikleri Baskonia karşısında saha avantajının kendilerinde olması sorulması üzerine, "Saha avantajı çok önemli değil. Oyuncularıma Baskonia'yı hafife almamaları gerektiğini söyledim. Çok iyi oynayıp, onlara saygı göstermemiz gerekiyor. Geçen seneki tecrübemize bakarsak Atina'da saha avantajı rakipteydi ama biz tur atladık" diye konuştu.
SİNAN GÜLER: "TAKIM OLARAK KENDİ OYUNUMUZU OYNADIK"
Sinan Güler ise, iyi hücum eden bir rakibe karşı mücadele ettiklerini aktararak, "Her şeyden önce skorun yüksek olacağını biliyorduk. Trabzonspor hücum odaklı bir takım. Biz takım olarak maçın önemli bir kısmında kendi oyunumuzu oynadık. Bu haftadan sonra Play-off sürecine hazırlanacağız" değerlendirmesini yaptı.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 08:54
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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