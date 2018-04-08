İlk maç 18 Nisan’da
THY Avrupa Ligi’nde F.Bahçe Doğuş- Baskonia serisinin ilk maçı 18 Nisan’da İstanbul’da oynanacak... 3 maç alan Final-Four’a kalacak
THY Avrupa Ligi'nde play-off takvimi belli oldu. Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria ile ilk maçı 18 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. 5 maç üzerinden gerçekleşecek seride ilk iki maç İstanbul'da yapılacak. Sonraki iki karşılaşma İspanya'da... Gerekmesi halinde son maç yine İstanbul'da oynanacak. 3 maç kazanan takım Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek Final Four'a adını yazdıracak. Play-off'ta diğer eşleşmeler ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos-Real Madrid arasında oynanacak.
- 08 Nisan 2018, Pazar
- Güncelleme: 22:11
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
Hamdi Güneş Aykut izin vermeli.Çünkü çok küçük.Yaşı 34 bile değil.Yan pas,geri pas işini de pek beceremiyor.Gönderin gitsin.Bize Aykut,Aziz yaşıtı lazım
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Flaş iddia! Elmas ayrılmak istiyor!
Toplam 2
Yorum
FB E.ELMAS zeki. bileklerine hakim koşmayan topu koşturan yetenekli oyuncu ama Aykut bu tip futbolcuları sevmez Messi yi bile oynatmaz.
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Lens'e büyük destek
Toplam 1
Yorum
HAİN BUGÜNE KADAR 8 KERE KALECİYLE KARŞI KARŞIYA KALDIN SEKİZİNİ DE AUTA ATTIN. BİZ SENİN NE OLDUĞUNU BİLİYORUZ. SENE SONU DEFOL GİT BEŞİKTAŞTAN.
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