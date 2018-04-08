İlk maç 18 Nisan’da

THY Avrupa Ligi'nde play-off takvimi belli oldu. Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria ile ilk maçı 18 Nisan Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. 5 maç üzerinden gerçekleşecek seride ilk iki maç İstanbul'da yapılacak. Sonraki iki karşılaşma İspanya'da... Gerekmesi halinde son maç yine İstanbul'da oynanacak. 3 maç kazanan takım Sırbistan'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek Final Four'a adını yazdıracak. Play-off'ta diğer eşleşmeler ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos-Real Madrid arasında oynanacak.



