İlk maç 18 Nisan’da – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    İlk maç ’da

    İlk maç 18 Nisan’da

    ’nde F.Bahçe Doğuş- Baskonia serisinin ilk maçı ’da ’da oynanacak... 3 maç alan Final-Four’a kalacak

    'nde play-off takvimi belli oldu. Fenerbahçe Doğuş, İspanyol temsilcisi Baskonia Vitoria ile ilk maçı Çarşamba günü Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynayacak. 5 maç üzerinden gerçekleşecek seride ilk iki maç 'da yapılacak. Sonraki iki karşılaşma 'da... Gerekmesi halinde son maç yine İstanbul'da oynanacak. 3 maç kazanan takım 'ın Belgrad şehrinde düzenlenecek 'a adını yazdıracak. Play-off'ta diğer eşleşmeler ise CSKA Moskova-Khimki, Olympiakos-Zalgiris Kaunas ve Panathinaikos-Real Madrid arasında oynanacak.


    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 22:11
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