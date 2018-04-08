Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan sürpriz – Fotomaç – 08 Nisan 2018
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    08 Nisan 2018, Pazar
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    'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan sürpriz

    Fenerbahçe'nin 11'i belli oldu! Kocaman'dan sürpriz

    Spor Toto 'in 28. haftasında , Ülker Stadı'nda ile karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında kritik Osmanlıspor maçına çıkacak olan sarı lacivertli ekip mutlak galibiyet için mücadele verecek. Peki, Fenerbahçe-Osmanlıspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda yayınlanacak? Maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de....

    'in 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu 28. haftasında ile Ülker Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Şampiyonluk yarışında çok önemli bir viraja giren sarı lacivertliler mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Peki, ,


    Fenerbahçe'nin ilk 11'i belli oldu: Volkan, Şener, Skrtel, Roman, Hasan Ali, Dirar, Josef, Topal, Giuliano, Alper,

    FENERBAHÇE-OSMANLISPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
    - maçı Ülker Stadı'nda 8 Nisan Pazar günü oynanacak. Saat 19:00'da başlayacak olan mücadele beIN SPORTS1'den canlı yayınlanacak. Ayrıca maça dair tüm detaylar ve canlı takibi fotomac.com.tr'de olacak.

    Halil Umut Meler'in düdük çalacağı karşılaşmada Kerem Ersoy ile Cevdet Kömürcüoğlu yardımcı hakem olarak görev alacak.

    18. KARŞILAŞMA
    ile , 'de yarın 18. kez karşılaşacak. Fenerbahçe, eski adı Ankaraspor olan rakibiyle geride kalan maçlardan 2'si hükmen olmak üzere 10'unu kazandı, başkent ekibi 2 kez galip geldi, 5 müsabaka ise berabere bitti. Geride kalan maçlarda Fenerbahçe'nin 6'sı hükmen galibiyetlerden doğan 27 golüne, temsilcisi 13 golle yanıt verdi. Sezonun ilk yarısında 'daki maç 1-1 tamamlandı.

    Taraflar arasında 2009-2010 sezonunda oynanması gereken karşılaşmalar, o zamanki adıyla Ankaraspor'un lisansını iptal etmesiyle 3-0 Fenerbahçe lehine tescil edilmişti.

    İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR
    Fenerbahçe ile Osmanlıspor arasında 'da yapılan 8 lig maçından 7'sini, biri hükmen olmak üzere ev sahibi ekip kazandı, biri berabere bitti.

    'da Fenerbahçe, 3'ü hükmen galibiyetten olmak üzere 15 gol atarken, kalesinde 4 gol gördü. Geçen sezon Kadıköy'deki müsabakayı Fenerbahçe 1-0 kazandı.

    JANSSEN SAKAT, AATIF CEZALI
    Fenerbahçe'de Osmanlıspor maçı öncesinde Hollandalı futbolcu Vincent Janssen'in sakatlığı sürerken, Fas asıllı cezalı durumda. mücadelesinin 55'inci dakikasında sarı kart gören Aatif, bu nedenle Osmanlıspor karşılaşmasında takımını yalnız bırakacak.

    KALESİNDE 3 MAÇTIR GOL GÖRMEDİ
    Fenerbahçe, 'de oynadığı son 3 maçta kalesinde gol görmedi. Sarı-lacivertli ekip ligin 25'inci haftasında konuk olduğu Evkur maçında 2 gol kaydetti. 26'ncı haftada oynanan Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde gol olmazken, 27'nci haftada oynanan maçında sarı-lacivertliler kalesinde gol görmeyip mücadeleden 5-0'lık üstünlükle ayrıldı. Fenerbahçe bu sonuçla ligde en uzun gol yememe serisini de elinde bulunduruyor.

    GIULIANO'DAN 6 MAÇTA 5 GOL
    Fenerbahçe'nin Brezilyalı orta saha oyuncusu Giuliano, ligde forma bulduğu son 6 mücadelede 5 gol kaydetti. Ligin 22'nci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçında 20 ve 60'ıncı dakikalarda gol bulan Giuliano, 24'üncü haftadaki Teleset Mobilya Akhisarspor mücadelesinin 57'nci dakikasında, 25'inci hafta Evkur karşılaşmasının 90+2'nci dakikasında, son olarak ise 27'nci haftadaki 5-0'lık Kayserispor maçının 86'ncı dakikasında fileleri havalandırdı. Brezilyalı futbolcu 23'üncü haftadaki Beşiktaş, 26'ncı haftadaki Galatasaray karşılaşmalarında ise gol bulamadı.

    OSMANLI SON 5 MAÇINI KAYBETMEDİ
    Ligde oynadığı son 5 maçı kaybetmeyen Osmanlıspor, zorlu deplasmanda yenilmezlik serisini sürdürmeye çalışacak. Haftaya 28 puanla 15. sırada giren İrfan Buz yönetimindeki başkent temsilcisi, alt sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.

    Osmanlıspor'da kart cezalısı futbolcu bulunmazken, sakatlığı süren , Fenerbahçe'ye karşı forma giyemeyecek. Raheem Lawal ve Payam Sadeghian'ın durumları ise belirsizliğini koruyor.

    1. 08 Nisan 2018, Pazar
    2. Güncelleme: 17:47
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