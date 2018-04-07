Janssen 4 ay sonra döndü – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    4 ay sonra döndü

    Janssen 4 ay sonra döndü

    Sakatlığı  nedeniyle 8 'taki maçından beri sahalardan uzak kalan , 4 ay sonra ilk kez takımla çalışmalara katıldı.

    Sakatlığı nedeniyle 8 'taki maçından beri sahalardan uzak kalan , 4 ay sonra ilk kez takımla çalışmalara katıldı. Hollandalı forvet, idmanın ilk bölümünde yer alırken, ikinci bölümde özel program uyguladı.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:38
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