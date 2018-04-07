Hafta sonu 2 derbi – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Hafta sonu 2 derbi

    Hafta sonu 2 derbi

    Doğuş, Ligi 24. haftasında bugün 'u ağırlayacak.

    Doğuş, Ligi 24. haftasında bugün 'u ağırlayacak. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'ndaki mücadele saat 20.15'te start alacak ve beIN Sports3'ten ekranlara gelecek. Bilyoner.com Kadınlar 'nde ise yarın - mücadelesi oynanacak.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:23
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