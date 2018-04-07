Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Deniz Türüç – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
    OYUN ENGLISH

    'nin transferdeki hedefi

    Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Deniz Türüç

    Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, çok yakında büyük projeler açıklayacak. Yeni sponsorluk anlaşmaları, yeni tesisler ve altyapı akademisi, Yıldırım'ın kafasındaki projelerden sadece birkaçı.

    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 02:24
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