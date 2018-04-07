Fenerbahçe'nin transferdeki hedefi Deniz Türüç
Fenerbahçe'de yeniden başkanlığa adaylığını koyan Aziz Yıldırım, çok yakında büyük projeler açıklayacak. Yeni sponsorluk anlaşmaları, yeni tesisler ve altyapı akademisi, Yıldırım'ın kafasındaki projelerden sadece birkaçı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 02:24
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Medipol Başakşehir 1-0 Evkur Yeni Malatyaspor
Toplam 3
Yorum
bar 1 gol atip yeniyor sampiyon olamaz hayal baska bisey degil uefa avrupa ligine onem vemeyen yani bos takimsin basaksehir
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Aziz Yıldırım: İnşallah Diyarbakır'da Türkiye Kupası'nı kaldırırız
Toplam 2
Yorum
antepli adamsın başkannnn
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Abdullah Avcı: Umarım Galatasaray maçında emeğimizin karşılığını alırız
Toplam 1
Yorum
arma fener maçında da emeğimizin karşılığını almak istiyoruz deseydin
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