Ata ziyaret edilecek – Fotomaç – 07 Nisan 2018
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    07 Nisan 2018, Cumartesi
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    Ata ziyaret edilecek

    Ata ziyaret edilecek

    gelecek ay 'ü ziyaret edecek.

    gelecek ay 'ü ziyaret edecek. Dün kulüpten yapılan açıklamada Atatürk'ün kulübü 3 Mayıs 1918'de ziyaret ettiği hatırlatılarak "Kulübümüz için gurur kaynağı olan bu ziyaretin 100. yıldönümünde başkanımız önderliğinde Anıtkabir'i ziyaret edip, Atamızın mozolesine çelenk bırakacağız" denildi.
    1. 07 Nisan 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 22:22
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