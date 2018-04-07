Ali Muhammed 100. maçına çıktı
Fenerbahçe Doğuş’un başarılı basketbolcusu Ali Muhammed, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde Trabzonspor karşısında forma giyerek, 100. maçına çıkmış oldu.
Yıldız basketbolcu, 100. müsabakasını oynadığı Trabzonspor karşısında 16 dakika 6 saniye süre alarak, kaydettiği 8 sayı ile takımına katkı sağladı.
- 07 Nisan 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 00:30
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"Adamsın Mancini"
Toplam 4
Yorum
N0_Name Yönetim ders çıkarsın düzgün bir sözleşmeler yapsın. Herkes Mancini gibi olmuyor işte. Sözleşmede varsa kimseye de niye istiyorsun denemez.
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Saim Yeter artık yaşlı futbolcu almaya bıkmadınızmı takımı iyice yaşlandırdınız birazda genç oyunculara yönelin
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Toplam 1
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BEŞİKTAŞ EE HANİ GS İMZALAMIŞTI ÖYLE YAZMIŞTINIZ ?
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