Ne City’ler istedi de...
Volkan’ın Demirel’in, F.Bahçe aşkı yüzünden geçmişte aralarında M.City’nin de bulunduğu 7 üst düzey Avrupa takımının transfer teklifini reddettiği belirlendi
3 Temmuz süreci sonrasında Lugano, Andre Santos ve Niang gibi isimler takımdan ayrılırken, Volkan'ı da Aston Villa, Swansea, Hamburg, Atletico Madrid gibi takımlar istedi ancak hiçbirisiyle görüşmedi.
2013'te bir Arap takımının 3 yıllığına 20 milyon euro'luk teklifini de görmezden gelen tecrübeli file bekçisi, 2015'te Milan'a, 2016'da ise Qarabagh'a "hayır" dedi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 23:35
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G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
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İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
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"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
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