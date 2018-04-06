Ne City’ler istedi de... – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Ne City’ler istedi de...

    Ne City’ler istedi de...

    Volkan’ın Demirel’in, F.Bahçe aşkı yüzünden geçmişte aralarında M.City’nin de bulunduğu 7 üst düzey Avrupa takımının transfer teklifini reddettiği belirlendi

    'de 500. maçını geride bırakan Volkan Demirel, yeni sözleşme bekliyor. 36 yaşındaki file bekçisi, tekliflere rağmen en az 40 yaşına kadar kulübüne hizmet etmek istiyor. Son teklifin ABD'den geldiği Volkan'ı geçmişte ne takımlar istedi de gitmedi. 2008'de M.City'nin teklifine 'hayır' diyen Volkan, 2010'da Monaco'yu reddetti.

    3 Temmuz süreci sonrasında Lugano, Andre Santos ve Niang gibi isimler takımdan ayrılırken, Volkan'ı da Aston Villa, Swansea, Hamburg, Atletico Madrid gibi takımlar istedi ancak hiçbirisiyle görüşmedi.

    2013'te bir Arap takımının 3 yıllığına 20 milyon euro'luk teklifini de görmezden gelen tecrübeli file bekçisi, 2015'te Milan'a, 2016'da ise Qarabagh'a "hayır" dedi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 23:35
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