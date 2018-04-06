İşte Valbuena gerçekleri! – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    İşte gerçekleri!

    İşte Valbuena gerçekleri!

    5-0'lık galibiyetinin ardından 'nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı.

    5-0'lık galibiyetinin ardından 'nın üzgün hali dikkatlerden kaçmamıştı. Fransız, kameraların da olduğu ortamda uzun süre telefonla konuşmuştu. Yıldız oyuncunun menajeri Darko ile konuştuğu ve neden forma şansı bulamadığını öğrenmesini istediği ortaya çıktı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:08
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