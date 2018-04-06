Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure!
Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 11:05
-
‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Pençe Güzel rüyaymış :)))
-
‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
1903 Maaamutun kafesi SADECE fesat islere çalistigi için baska şey düsünemez. Iyi bilir o ince isleri. MÜZESINDE TS'NIN ÇALINTI KUPASI DURUYOR.
-
‘Niyeti baştan belli!’
Toplam 11
Yorum
Muhittin Beşiktaş'tan ödleri kopuyor...sıralama ne olursa olsun hepsi Beşiktaş'ı rakip ve favori görüyor,saldırılar bunun için...
Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.