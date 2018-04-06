Fenerbahçe Tarihi kitabının lansmanı yapıldı – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Tarihi kitabının lansmanı yapıldı

    Fenerbahçe Tarihi kitabının lansmanı yapıldı

    tarihini gelecek nesillere anlatmak için hazırlanan Fenerbahçe Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı.

    Faruk Ilgaz Tesisleri'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına sarı-lacivertli kulübün Başkanı , Asbaşkanlarından , Basketbol Şubesi Sorumlusu Salih Ozan Balaban, Başkanı , kulübün eski futbolcuları , Kemalettin Şentürk, Müjdat Yetkiner, Saffet Akbaş, Ogün Altıparmak ile çok sayıda davetli katıldı.

    ŞEKİP MOSTUROĞLU: "BU KİTABI OKUYANLAR 28 ŞAMPİYONLUĞUMUZA DESTEK VERECEK"
    Toplantıda bir konuşma yapan Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz döneminin kitapta özellikle yer almasını istediklerini belirterek, "111 yıllık tarihimizi bilinmeyen yönleriyle ele alan, bazıları hiç yayınlanmamış fotoğraflardan oluşan bir eser. 3 Temmuz'un bizim için sembolik bir anlamı var. Tarihimizde unutulmaması gereken ve okundukça hatırlanması gereken önemli bir hadise. Bu kitapta yer almasını özellikle istedik. Kendi tarihini bilmeyenlerin bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. 1959 yılından önce elde edilmiş şampiyonlukların şampiyonluğu olarak taçlanmasına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız" diye konuştu.

    ALTAN TANRIKULU: "ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTIK"
    Kitabın yazarı gazeteci da çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe tarihini hazırlamak kolay bir iş değil. Eleştiriler olabilir, hepsine saygı gösteriyorum. Hep beraber Fenerbahçe'nin altın çağını yaşayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel öncelik önce vatan, sonra Fenerbahçe" dedi.
    Konuşmaların ardından Tanrıkulu, kitabın VIP baskısını Aziz Yıldırım'a hediye etti. Fenerbahçe Tarihi Kitabı'nın Ülker Stadı'nda bulunan Fenerium'da satışa çıktığı belirtildi.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 16:41
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