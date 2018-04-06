Fenerbahçe Tarihi kitabının lansmanı yapıldı
Fenerbahçe tarihini gelecek nesillere anlatmak için hazırlanan Fenerbahçe Tarihi kitabının tanıtımı yapıldı.
ŞEKİP MOSTUROĞLU: "BU KİTABI OKUYANLAR 28 ŞAMPİYONLUĞUMUZA DESTEK VERECEK"
Toplantıda bir konuşma yapan Şekip Mosturoğlu, 3 Temmuz döneminin kitapta özellikle yer almasını istediklerini belirterek, "111 yıllık tarihimizi bilinmeyen yönleriyle ele alan, bazıları hiç yayınlanmamış fotoğraflardan oluşan bir eser. 3 Temmuz'un bizim için sembolik bir anlamı var. Tarihimizde unutulmaması gereken ve okundukça hatırlanması gereken önemli bir hadise. Bu kitapta yer almasını özellikle istedik. Kendi tarihini bilmeyenlerin bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu şampiyonlukların verisel, tarihsel bilgileri bu kitapta yer alıyor. Kendi tarihini bilmeyenlerin de bu kitaptan okuyarak 28 şampiyonluk iddiamıza destek vereceklerini düşünüyorum. Bu boş bir tartışma veya gündem değiştirme tartışması değil. 1959 yılından önce elde edilmiş şampiyonlukların Türkiye şampiyonluğu olarak taçlanmasına yönelik bir çalışma. Bu çalışmayı başarıya ulaşana kadar kovalayacağız" diye konuştu.
ALTAN TANRIKULU: "ÇOK TİTİZ BİR ÇALIŞMA YAPTIK"
Kitabın yazarı gazeteci Altan Tanrıkulu da çok titiz bir çalışma yaptıklarını söyleyerek, "Fenerbahçe tarihini hazırlamak kolay bir iş değil. Eleştiriler olabilir, hepsine saygı gösteriyorum. Hep beraber Fenerbahçe'nin altın çağını yaşayacağız. Başkan Aziz Yıldırım'a, Şekip Mosturoğlu'na ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çocuklarımıza bırakacağımız en güzel öncelik önce vatan, sonra Fenerbahçe" dedi.
Konuşmaların ardından Tanrıkulu, kitabın VIP baskısını Aziz Yıldırım'a hediye etti. Fenerbahçe Tarihi Kitabı'nın Ülker Stadı'nda bulunan Fenerium'da satışa çıktığı belirtildi.
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 16:41
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Şenol Güneş Trabzonsporlu yıldızın peşinde
Toplam 11
Yorum
BesiktASK 2 sene önceki forvet hattimiz abubakar ve Cenk ne kadar lüks icindeymisiz simdi ise negredo ve Love seneye bunun caresine bakmaliyiz
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Demba Ba'yı istiyorum
Toplam 18
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Adalet Kalkınma Muhallebi çocugu fiko yine maç öncesi manipule etmeye başlamış ortalığı anlaşılan kayseriden kibarca 3 puan istiyo..
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Fenerbahçe'den büyük transfer bombası: Yaya Toure geliyor!
Toplam 14
Yorum
zafer trezeguet fb ye yakışır hem ligimizi tanıyor hem goller ve asistleri süper. genç ve çalışkan kesinlikle alınmalı
Fenerbahçe Tarihi kitabının lansmanı yapıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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