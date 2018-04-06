Fenerbahçe, Osmanlıspor maçı hazırlıklarını sürdürdü – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    , maçı hazırlıklarını sürdürdü

    <a href="/index/fenerbahce?id=9316178f-018b-4b4e-b0de-2d6a0a877665" class="" rel="tag">Fenerbahçe</a>, <a href="/index/osmanlispor?id=8dc6dfbd-d746-4986-9066-3c2832841702" class="" rel="tag">Osmanlıspor</a> maçı hazırlıklarını sürdürdü
    yönetiminde yapılan çalışma saat 15.00'de başladı. Isınma ve koordinasyon hareketleriyle başlayan antrenmanda oyuncular 5'e 2 top kapma ve pas çalışması yaptı. Pas çalışmalarıyla süren antrenman, dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla tamamlandı. Vincent Janssen antrenmanın ilk bölümünde takımla birlikte çalışırken, ikinci bölümdeyse özel program dahilinde çalışmalarını sürdürdü.

    ?, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 17:30
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