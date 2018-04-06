F.Bahçe Tarihi satışa çıkıyor – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    F.Bahçe Tarihi satışa çıkıyor

    F.Bahçe Tarihi satışa çıkıyor

    111 yıllık tarihi olan için hazırlanan kitap raflardaki yerini almaya hazırlanıyor.

    111 yıllık tarihi olan için hazırlanan kitap raflardaki yerini almaya hazırlanıyor. Gazeteci 'nun 14 bölüm ve 640 sayfadan oluşan 'Fenerbahçe Tarihi' adlı kitabı için geri sayım başladı. Kitabın basın lansmanın da bugün Tesisleri'nde yapılacağı açıklandı.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 22:07
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