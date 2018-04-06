Büyük transfer bombası: Yaya Toure
Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak
- 06 Nisan 2018, Cuma
- Güncelleme: 02:11
-
G.Saray'ı çıldırtan cevap! UEFA öncesi...
Toplam 15
Yorum
bjk kim aldı.terim. parasını o versin
-
İşte Aziz Yıldırım'ın mega projesi!
Toplam 23
Yorum
gfb hımmmm ok!!!! Roben'de reklamda oynayacak mı? Yandex kesin 40 milyonunu verir. FB için uyku saati devrede herhalde.
-
"Gol atarsam sevinmeyeceğim"
Toplam 5
Yorum
POYRAZ Sevinme evladım sevinme seneye dolarlar çil çil cebine girecek nasıl olsa sahaya çık kaleden kaleye kaç adım onu say Fikret e yakışırsın.
Büyük transfer bombası: Yaya Toure haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.