Büyük transfer bombası: Yaya Toure





Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak



