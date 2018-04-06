Büyük transfer bombası: Yaya Toure – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    Büyük transfer bombası: Yaya Toure

    Büyük transfer bombası: Yaya Toure



    Sezon sonu M.City'den ayrılacak olan Yaya Toure'nin menajeri geçen hafta Fener ile temasa geçti. Yapılan görüşmede sözleşme süresi ve şartları masaya yatırıldı. Fenerbahçe yönetimi, 34 yaşına gelmesine rağmen çok önemli bir orta alan oyuncusu olan Toure için kararını kısa sürede alacak

    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 02:11
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