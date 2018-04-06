Alex'li turnuvada geri sayım – Fotomaç – 06 Nisan 2018
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    06 Nisan 2018, Cuma
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    'li turnuvada geri sayım

    Alex'li turnuvada geri sayım

    'nin unutulmaz isimlerinden de Souza, başlama vuruşunu yapacağı U12 için dün bu şehirdeydi.

    'nin unutulmaz isimlerinden de Souza, başlama vuruşunu yapacağı U12 için dün bu şehirdeydi. 1. Lig takımlarından Altınordu'nun düzenlediği organizasyonda yer alan sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu, 'nda yoğun bir ilgiyle karşılandı. Fenerbahçe'nin Brezilyalı efsanesi, daha sonra Altınordu 'ni gezdi. Bu arada Fenerbahçe, , , U12 takımları ile birlikte 56 takımın mücadele edeceği turnuva bugün başlayacak. , A.Bilbao PSV'nin de alt yapı ekiplerinin yer alacağı organizasyon 3 gün sürecek.
    1. 06 Nisan 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 21:44
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