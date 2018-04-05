Yeni Gomis Fener'e!
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet konusunda yelpazeyi geniş tutuyor. Vincent Janssen'in sezon sonunda Tottenham'a geri dönecek olması, Roberto Soldado ve Fernandao'dan da tam verim alınamaması nedeniyle arayışa başlayan sarı-lacivertliler, birçok ismi şimdiden takibe aldı. Bunlardan birinin de olumlu ön raporlar gelen Angers'li Karl Toko Ekambi olduğu belirtiliyor.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 09:09
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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