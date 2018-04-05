Unutmadık takipçisiyiz! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Unutmadık takipçisiyiz!

    Unutmadık takipçisiyiz!
    F.Bahçe, 4 Nisan 2015'te 5-1 kazanılan maçı dönüşü takım otobüsüne yapılan menfur saldırının yıldönümünde açıklama yaptı. Resmi siteden, olayın üzerinden 3 yıl geçtiği vurgulanırken, karanlık saldırının aydınlatılması istendi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:05
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