Potada son rakip Unicaja Malaga – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Potada son rakip

    Potada son rakip Unicaja Malaga

    F.Bahçe Doğuş, normal sezonun son maçında İspanyol ekibini ağırlayacak. Ülker Salonu’ndaki maç 20.15’te

    Avrupa Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. bugün saat 20.15'te Ülker Spor Salonu'nda 'nın takımını konuk edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.

    'Malaga saygıyı hak ediyor'
    F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Malaga maçıyla ilgili konuştu. Sırp çalıştırıcı, "Malaga oynadığı oyunla benim tarafımdan saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Eminim buraya gelip bir iyi performans göstermek isteyeceklerdir. Elbette bizim de amacımız bir iyi maç daha oynayabilmek olacak" ifadelerini kullandı.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:55
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