Potada son rakip Unicaja Malaga
F.Bahçe Doğuş, normal sezonun son maçında İspanyol ekibini ağırlayacak. Ülker Salonu’ndaki maç 20.15’te
THY Avrupa Ligi'nde normal sezon, 30. ve son hafta karşılaşmalarıyla sona erecek. Fenerbahçe Doğuş bugün saat 20.15'te Ülker Spor Salonu'nda İspanya'nın Unicaja Malaga takımını konuk edecek. Son şampiyon Fenerbahçe Doğuş, normal sezonu CSKA Moskova'nın ardından 2. sırada bitirmeyi garantileyerek play-off'a yükselmişti. Ligde 21 galibiyeti bulunan sarı-lacivertliler, son haftalarda yüksek bir form grafiği ortaya koyuyor. Fenerbahçe Doğuş, THY Avrupa Ligi'nde oynadığı son 8 maçta 7 galibiyet elde etti. Normal sezonun son maçını da kazanarak galibiyet serisini 4 maça çıkartmayı hedefleyen sarı-lacivertlilerin çeyrek finaldeki rakibi, sezonu 7. sırada bitiren ekip olacak.
'Malaga saygıyı hak ediyor'
F.Bahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, Malaga maçıyla ilgili konuştu. Sırp çalıştırıcı, "Malaga oynadığı oyunla benim tarafımdan saygıyı fazlasıyla hak ediyor. Eminim buraya gelip bir iyi performans göstermek isteyeceklerdir. Elbette bizim de amacımız bir iyi maç daha oynayabilmek olacak" ifadelerini kullandı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 21:55
-
Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
-
Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
-
"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
Potada son rakip Unicaja Malaga haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.