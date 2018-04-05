Khimki, Baskonia, Zalgiris – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    F.BAHÇE Doğuş'un çeyrek final için 3 muhtemel rakibi arasında , ve var. 'in 17, ve 'nin 16'şar zaferi bulunuyor. Bu 3 takım da maçlarında aynı sonuçları alırsa Kanarya'nın rakibi Baskonia olacak. Zalgiris'in kazanması, Khimki'nin kaybetmesi halinde Baskonia yine F.Bahçe ile eşleşecek. Khimki ile Baskonia kazanır, Zalgiris ise 'a kaybederse bu durumda Baskonia 6. Khimki 7. Zalgiris 8. olacak ve Fener, Khimki'yle eşleşecek.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 21:56
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