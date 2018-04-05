Hayatımın en büyük kazığı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    Hayatımın en büyük kazığı

    Hayatımın en büyük kazığı
    , 'un başına da dert oldu. F.Bahçe'den alınan Nijeryalı, devre arası Las Palmas'a kiralanmış, oynamadan sakatlanıp sezonu kapatmıştı. Başkan Marinakis 1 yıl daha kontratı olan Emenike için, "Yediğim en büyük kazık" dedi.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:17
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