Feyenoord'tan Dirk Kuyt açıklaması! – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'tan açıklaması!

    Feyenoord'tan Dirk Kuyt açıklaması!

    'de 3 sezon ter dökdükten sonra 'a dönen ile ilgili Feyenoord'tan açıklama geldi.

    'de üç sezon geçiren ve taraftarların sevdiği isimlerden olan için son takımı 'tan açıklama geldi. Feyenoord, Dirk Kuyt'ın önümüzdeki sezondan itibaren U19 takımının teknik direktörü olacağını açıkladı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 18:55
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