FETÖ'ye geçit vermedik
“Yılın Spor Adamı” seçilen Fenerbahçe Başkanı, “Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız” diye konuştu
FAİLLER AÇIKLANSIN
"2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan FETÖ örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır. Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız." Otobüslerinin kurşunlanmasına da değinen Yıldırım, "Bundan 3 yıl önce Rize'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz" diye konuştu. TFF Başkanı Yıldırım Demirören'e teşekkür ederek şampiyonluk yarışına da değinen Aziz Yıldırım, "Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" dedi.
4 ÖDÜL BİRDEN
Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği 64'üncü "Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Fenerbahçe'ye 4 ödül birden çıktı. Aziz Yıldırım'ın "Yılın Spor Adamı" ödülüne layık görüldüğü gecede; Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş "Yılın Takımı" ve Başantrenör Zeljko Obradovic "Yılın Antrenörü" ödüllerini aldı. 2017 ödüllerinde ayrıca sarı-lacivertli ekibin bünyesindeki Dünya Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de "Yılın Sporcusu" ödülünü aldı.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:17
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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