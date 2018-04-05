FETÖ'ye geçit vermedik – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    'ye geçit vermedik

    FETÖ'ye geçit vermedik

    “Yılın Spor Adamı” seçilen Fenerbahçe Başkanı, “Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız” diye konuştu

    Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği "Yılın Sporcusu Ödülleri"nde "Yılın Spor Adamı" seçilen F.Bahçe Başkanı , çarpıcı açıklamalarda bulundu. Daha önce 3 kere aday gösterildiği ödüle kendisini layık görenlere teşekkür eden Yıldırım, 3 Temmuz ve 15 Temmuz süreçlerine de değinerek şöyle konuştu:

    FAİLLER AÇIKLANSIN
    "2006 yılı itibariyle Türkiye'de başlayan örgütünün devleti ele geçirme, rejimi bozma operasyonlarında maalesef Fenerbahçe de devletin bir kurumu olarak yer almıştır. 3 Temmuz'dan beri Fenerbahçe'de bir anti devrim yaşanmıştır. Başka herhangi bir takım FETÖ saldırısı sonrası ayakta duramazdı. Fenerbahçe, taraftarının gücüyle ayakta durmuştur. Bu terör örgütü temizlenmediği sürece bu ülkede huzur bulamayız." Otobüslerinin kurşunlanmasına da değinen Yıldırım, "Bundan 3 yıl önce 'de lider olmuş Fenerbahçe takımının otobüsü kurşunlanmıştır. Allah'ın yardımıyla sporcularımıza bir şey olmadan, mucize şekilde ölüm olayı gerçekleşmemiştir. Bu olayın faillerinin bulunarak kamuoyuna duyurulmasını bekliyoruz" diye konuştu. TFF Başkanı 'e teşekkür ederek şampiyonluk yarışına da değinen Aziz Yıldırım, "Barış ve kardeşliğin sağlanması için hakemler ve diğer etkenlerin en az seviyeye indirilmesi gerektiğini buradan belirtmek istiyorum" dedi.



    4 ÖDÜL BİRDEN
    Milliyet Gazetesi'nin düzenlediği 64'üncü "Yılın Sporcusu Ödülleri"nde Fenerbahçe'ye 4 ödül birden çıktı. Aziz Yıldırım'ın "Yılın Spor Adamı" ödülüne layık görüldüğü gecede; Euroleague Şampiyonu Fenerbahçe Doğuş "Yılın Takımı" ve Başantrenör "Yılın Antrenörü" ödüllerini aldı. 2017 ödüllerinde ayrıca sarı-lacivertli ekibin bünyesindeki Dünya Şampiyonu milli atlet Ramil Guliyev de "Yılın Sporcusu" ödülünü aldı.
    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:17
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