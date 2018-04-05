F.Bahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı
Fenerbahçe Kulübü, futbol takımının teknik direktörü Aykut Kocaman'ın 53. yaş gününü paylaştığı mesajla kutladı.
Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz Aykut Kocaman'ın bugün doğum günü. Mutlu yıllar Aykut Kocaman." ifadelerine yer verildi.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 10:01
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Bu oyun işi değiştirir
Toplam 2
Yorum
wolverine82 sizin hedefiniz olsa olsa 4 cülük olur başka bişey olmaz zaten kaç senedir bi büyüklüğünüz kalmadı averaj takımı sizi
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FIFA önünde şike nöbeti
Toplam 6
Yorum
TARAFTAR İNŞALLAH 1461 GİBİ SÜRÜNÜN BETER OLUN O KUPAYI AĞZZINIZA ALMAYIN ÇÜNKÜ FENERBAHÇE ONU KANIRTA KANIRTA ALDI BUNUDA BÖYLE BİLİN
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Pastore çıkarması! Pazarlıklar başlıyor...
Toplam 2
Yorum
wolverine82 gelmesini istediğim forvete aboubakar yada moussa dembele yada dany welbeck ,forvet arkası yusuf yazıcı,okay yokuşlu,orta saha pastore
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