F.Bahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı – Fotomaç – 05 Nisan 2018
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    05 Nisan 2018, Perşembe
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    F.Bahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı

    F.Bahçe, Kocaman'ın doğum gününü kutladı

    Kulübü, futbol takımının teknik direktörü 'ın 53. yaş gününü paylaştığı mesajla kutladı.

    Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Teknik direktörümüz 'ın bugün . Mutlu yıllar Aykut Kocaman." ifadelerine yer verildi.

    1. 05 Nisan 2018, Perşembe
    2. Güncelleme: 10:01
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