Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet konusunda yelpazeyi geniş tutuyor. Vincent Janssen'in sezon sonunda Tottenham'a geri dönecek olması, Roberto Soldado ve Fernandao'dan da tam verim alınamaması nedeniyle arayışa başlayan sarı-lacivertliler, birçok ismi şimdiden takibe aldı. Bunlardan birinin de olumlu ön raporlar gelen Angers'li Karl Toko Ekambi olduğu belirtiliyor.