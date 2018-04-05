Ekambi
Gelecek sezona yönelik transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, forvet konusunda yelpazeyi geniş tutuyor. Vincent Janssen'in sezon sonunda Tottenham'a geri dönecek olması, Roberto Soldado ve Fernandao'dan da tam verim alınamaması nedeniyle arayışa başlayan sarı-lacivertliler, birçok ismi şimdiden takibe aldı. Bunlardan birinin de olumlu ön raporlar gelen Angers'li Karl Toko Ekambi olduğu belirtiliyor.
- 05 Nisan 2018, Perşembe
- Güncelleme: 02:05
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Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'
Toplam 1
Yorum
okan bıktım böyle kariyerinin sonuna gelmiş isimlerin bu takımla anıldığını görmekten robben de buna dahil
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Robben'den flaş transfer itirafı!
Toplam 2
Yorum
REAL FB Aziz kalirsa getirir, sonra tazminat ödeyerek gönderir, Bize yatmaya emeklilik hazirligi icin geliyorlar! Bizimkiler AKILLANMAZLAR! YAZIK
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"Alex'ten iyisini getireceğim"
Toplam 7
Yorum
LB FENER İÇİN EN İYİ TRANSFER YÖNETİM DEĞİŞİMİ VE GERÇEK TEKNİK EKİP OLMALI...MASAL ZAMANI DEĞİL ARTIK....ALEX TEN İYİSİ REAL MADRID DE OYNUYOR
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