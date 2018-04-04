Yerli katkısı iyice düştü
Fenerbahçe'nin Süper Lig'de attığı son 34 golün 30'u yabancı oyunculardan geldi.
SAVUNMADAN 7 GOL-7 ASİST
Fenerbahçe, ilk golü attığı son 47 maçta 40 kez kazandı, hiç yenilmedi. Ligde ilk yarısını önde kapattığı son 67 maçta 59 galibiyet, 7 beraberlik alıp, 1 kez yenilen Kanarya'da savunmacılar, bu sezon 15 gole (7 gol-8 asist) katkı yaptı. Geçen sezonki defans katkısı 5 gol-5 asist.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 02:17
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda hayir hepside türk takimlari bilir beni cünki ptt de dahil superligde benle oynar,dün fb nin yaptiklarinida biliom,biride merak etse örense
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Ronaldo Bey ne yapıyorsunuz acaba?
Toplam 2
Yorum
seda tek yandigim,yaziklar olsun be bi türk takimi merak etsede gelsede bende izlese maci yok kimse ögrenmek istemio sona mngalda kül kalmio
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Bayern hata yapmadı!
Toplam 1
Yorum
hakan az attı
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