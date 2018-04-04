Yerli katkısı iyice düştü – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Yerli katkısı iyice düştü

    Yerli katkısı iyice düştü

    'nin 'de attığı son 34 golün 30'u yabancı oyunculardan geldi.

    'nin 'de attığı son 34 golün 30'u yabancı oyunculardan geldi. Bu süreçte yerlilerden sadece (2), Alper (1) ve Şener (1) skora katkı yapabildi. Kanarya, son lig maçında 'u 5-0 yenerken, gollerin 4'ünü yabancı futbolcuları attı.

    SAVUNMADAN 7 GOL-7 ASİST
    Fenerbahçe, ilk golü attığı son 47 maçta 40 kez kazandı, hiç yenilmedi. Ligde ilk yarısını önde kapattığı son 67 maçta 59 galibiyet, 7 beraberlik alıp, 1 kez yenilen Kanarya'da savunmacılar, bu sezon 15 gole (7 gol-8 ) katkı yaptı. Geçen sezonki defans katkısı 5 gol-5 asist.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:17
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