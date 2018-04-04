Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk

    Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk

    Fenerbahçe'de 5-0 kazanılan Kayserispor deplasmanında Soldado-Alper Potuk değişikliği maçın en fazla konuşulan konularından oldu.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 10:15
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