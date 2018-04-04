Kocaman'ın yeni forveti Alper Potuk
Fenerbahçe'de 5-0 kazanılan Kayserispor deplasmanında Soldado-Alper Potuk değişikliği maçın en fazla konuşulan konularından oldu.
- 04 Nisan 2018, Çarşamba
- Güncelleme: 10:15
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Cimbom'un kaderi eski başbakanda
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Eski parayla kulüpler katrilyon borç batağın da aslında hepsine birden ceza verip borçları sıfırlamadan avrupaya gitmesinler.
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Yerli katkısı iyice düştü
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Yerli futbolcuların istatistiği yılda bir asist bir gol olunca , sonuç ta bu çıkıyor normal olarak.
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Giuliano’nun gözü dışarda
Toplam 1
Yorum
TARAFTAR Hiç bir büyük maçta , derbiler de göremediğimiz Guliano talibin varsa sana bu kadar para veren varsa hemen git.
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