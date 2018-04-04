Kluivert'ten Ben Arfa'ya: 'Türkiye'ye gitmelisin'

Kulivert'in birkaç haftadır Ben Arfa'ya 'Türkiye'ye gitmelisin' şeklinde telkinlerde bulunarak, 'Oraya gitmeni öneririm. Senin için iyi bir lig' dediği ancak yıldız oyuncunun bu sözlere rağmen Türkiye'ye gitme seçeneğini düşünmediği vurgulandı. 30 yaşındaki oyuncuyu özellikle Fenerbahçe'nin çok istediği de iddia edildi.

PSG'den ayrılacağını ayrılacağını açıklayan Ben Arfa'dan para kazanmak için onu transfere ikna etmeye çalışan Kliuvert'in, "Emery'nin gelecek planlarında yoksun. Ayrılman senin için iyi olacak. F.Bahçe'ye görüşüyoruz. Türkiye'ye gitmelisin" sözlerine rağmen Ben Arfa'nın transfere sıcak bakmadığı belirtildi.





AYRILIĞI AÇIKLADI

Sarı-Lacivertli yöneticiler geçtiğimiz yaz Fransız oyuncuya imza attırmak için çok uğraşmış ancak Ben Arfa'nın PSG ile alacak sorunlarını çözememesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Tecrübeli futbolcu, geçtiğimiz hafta Instagram hesabından yaptığı paylaşımla Fransız devinden ayrılacağını açıklamıştı. Ben Arfa mesajında, "Yakında PSG maceram bitiyor. Zor zamanlar geçirmeme rağmen bu formayı giydiğim için mutluyum. Buradan çok güzel anılarla ayrılacağım. Taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bu kulübü her zaman seveğim" ifadelerini kullandı.

31 yaşındaki oyuncu, 2016'da Nice'le olan sözleşmesi bittikten sonra PSG'ye imza atmıştı. Ben Arfa, burada bir türlü bekleneni veremedi, bu sezon hiç forma giyemedi. Yıldız futbolcunun kulübüyle olan sözleşmesi haziran ayında sona erecek ve boşa çıkacak.