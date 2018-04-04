Giuliano’nun gözü dışarda – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    ’nun gözü dışarda

    Giuliano’nun gözü dışarda

    'nin Zenit'ten kadrosuna katıp süper katkı aldığı , gözünü Avrupa'ya dikti.

    'nin Zenit'ten kadrosuna katıp süper katkı aldığı , gözünü Avrupa'ya dikti. Ülkesinin basınına konuşan Brezilyalı yıldız, 'da çok mutlu olduğunu söylemesine rağmen başka hedefleri olduğunu söyledi. Giuliano, "Hedefim Avrupa'nın merkezinde oynamak. , , , gibi ülkeleri takip ediyorum. Evet, bu ülkelerden birine gitmek isterim. Şu an mı, bir yıl sonra mı, yoksa iki yıl sonra mı ya da sözleşmem bitince mi bilmiyorum. Her şey bir ihtimal" dedi.
    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:41
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