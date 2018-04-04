Ali Şen'in acı günü – Fotomaç – 04 Nisan 2018
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    04 Nisan 2018, Çarşamba
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    'in acı günü

    Ali Şen'in acı günü

    Eski Fenerbahçe Kulübü Başkanı 'in eşi Benta Şen vefat etti

    Fenerbahçe Kulübü, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kulübümüzün eski başkanlarından, Üyemiz Sayın 'in değerli eşi, genel kurul üyemiz ve Adnan Şen'in kıymetli anneleri Sayın Benta Şen'in bu akşam saatlerinde vefat ettiği haberini büyük bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Merhume Sayın Benta Şen'e Allah'tan rahmet, başta Sayın Ali Şen, Sayın Metin Şen, Sayın Adnan Şen ve Şen ailesi olmak üzere merhumenin tüm yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz." denildi.

    Benta Şen'in cenazesinin yarın Levent Camisi'nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedileceği bildirildi.

    1. 04 Nisan 2018, Çarşamba
    2. Güncelleme: 23:41
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