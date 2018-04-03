Vedat’ın ‘kara’ talihi – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Vedat’ın ‘kara’ talihi

    Vedat’ın ‘kara’ talihi

    ’un cezalı, yedeği Muammer’in sakat olması nedeniyle kaleye geçen 20 yaşındaki , ilk maçında 5 gol yedi

    'da birinci 'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki korudu. 'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, heyecanının ve acemiliğinin kurbanı oldu. Kalesinde 5 gol gören Vedat, 'nun ikinci golü ile kapadığı köşeden yediği Şener'in sayısında hatalıydı. Vedat bu sezon bir kez de müsabakasında forma giymişti.

    21'LİK NUH KULÜBEDE
    Maçta Vedat Karakuş'un yedeği olarak Kayserispor'un kulübesinde de 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu yer aldı.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 00:09
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