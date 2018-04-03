Vedat’ın ‘kara’ talihi
Kaleci Lung’un cezalı, yedeği Muammer’in sakat olması nedeniyle kaleye geçen 20 yaşındaki Vedat Karakuş, ilk Süper Lig maçında 5 gol yedi
Kayserispor'da birinci kaleci Lung'un cezalı, diğer kaleci Muammer Yıldırım'ın da omzundan ameliyat edilmesi nedeniyle kaleyi 20 yaşındaki Vedat Karakuş korudu. Süper Lig'de ilk kez bir maçta görev alan genç kaleci, heyecanının ve acemiliğinin kurbanı oldu. Kalesinde 5 gol gören Vedat, Soldado'nun ikinci golü ile kapadığı köşeden yediği Şener'in sayısında hatalıydı. Vedat bu sezon bir kez de Ziraat Türkiye Kupası müsabakasında forma giymişti.
21'LİK NUH KULÜBEDE
Maçta Vedat Karakuş'un yedeği olarak Kayserispor'un kulübesinde de 21 yaş altı takımından Nuh Naci Kırlangıçoğlu yer aldı.
- 03 Nisan 2018, Salı
- Güncelleme: 00:09
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İmparator, listeyi belirledi! Tam 10 isim...
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Yorum
Nagatoooo Bu çapsız futbolcuların arasına Nagatomoyu koymayın. Adam sene sonu kalabilir bizde.. İnter Asamoah'ı aldı. Nagato'ya ihtiyac kalmadı.
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Beşiktaş Gomis'in halefini alıyor
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bjk boş oyuncuları doldurun bakalım paralar cukka
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Galatasaray seyircisi rekor kırdı
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Tebrikler Galatasaray taraftarı Türkiyenin her yerindedir ve bütün dünyada.
Vedat’ın ‘kara’ talihi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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