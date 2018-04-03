Aatıf füze fırlattı! – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    Aatıf füze fırlattı!

    Aatıf füze fırlattı!
    'nin Faslı oyuncusu Aatıf Chahechouhe, Stadı'nda attığı golle gözlerin pasını sildi. Tecrübeli oyuncunun ceza sahası dışından füze gibi çektiği şutta top üst direğe çarpıp ağlarla buluştu. Aatıf kariyerinde 'a karşı 6. maçında 5. golünü atarken, gördüğü sarı kartla maçı öncesi cezalı duruma düştü.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:50
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