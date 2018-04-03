5 gollü mesaj: Ben de varım – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    5 gollü mesaj: Ben de varım

    5 gollü mesaj: Ben de varım

    Sarı-lacivertliler, çekinerek gittiği deplasmanda (2), Aatıf, Şener ve ile sezonun en farklı galibiyetini aldı. Şampiyonluğu sonuna kadar kovalayacağını gösterdi

    Spor Toto 'in 27. haftasının kapanış maçında , 'u deplasmanda 5-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya ev sahibi hücum presle hızlı başladı. Deniz Türüç'ün müsait durumda auta gönderdiği topun ardından Fenerbahçe ilk tehlikeli atağında golü buldu. 8'de 'ın pasıyla defansın arkasına sarkan , topu köşeye bıraktı: 0-1. Bu gol adeta maçın seyrini değiştirdi. Dört dakika sonra Aatıf ceza sahası dışından nefis bir şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

    FARK YENİDEN 6!
    Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Fenerbahçe, ilk yarı biterken Soldado'nun tekrar sahne almasıyla soyunma odasına 3-0 önde gitti. Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. Şener ve 'nun sayıları maçın skorunu ilan etti: 0-5. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 51'e çıkararak lider ile farkı 6'ya indirdi. Avrupa'ya açılma mücadelesi veren Kayserispor ise 'un yenildiği haftada fırsatı kullanamadı ve 41 puanda kaldı. Fenerbahçe 28. haftada 'de 'u ağırlayacak. Kayserispor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

    DiRAR'DAN 2 ASİST GİULİANO 13 OLDU
    Karşılaşmada Şener ve Giuliano'ya 2 yapan Nabil Dirar, ligde 7 asiste ulaştı. Kapanış golünü atan Giuliano ise Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti. Brezilyalı oyuncu, takımının en golcü ismi unvanını sürdürdü.

    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 02:05
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