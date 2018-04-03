5 gollü mesaj: Ben de varım

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında Fenerbahçe, Kayserispor'u deplasmanda 5-0 yenerek şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Karşılaşmaya ev sahibi hücum presle hızlı başladı. Deniz Türüç'ün müsait durumda auta gönderdiği topun ardından Fenerbahçe ilk tehlikeli atağında golü buldu. 8'de Mehmet Topal'ın pasıyla defansın arkasına sarkan Soldado, topu köşeye bıraktı: 0-1. Bu gol adeta maçın seyrini değiştirdi. Dört dakika sonra Aatıf ceza sahası dışından nefis bir şutla farkı ikiye çıkardı: 0-2.

FARK YENİDEN 6!

Oyunun kontrolünü tamamen eline geçiren Fenerbahçe, ilk yarı biterken Soldado'nun tekrar sahne almasıyla soyunma odasına 3-0 önde gitti. Gol yağmuru ikinci yarıda da devam etti. Şener ve Giuliano'nun sayıları maçın skorunu ilan etti: 0-5. Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 51'e çıkararak lider Galatasaray ile farkı yeniden 6'ya indirdi. Avrupa'ya açılma mücadelesi veren Kayserispor ise Trabzonspor'un yenildiği haftada fırsatı kullanamadı ve 41 puanda kaldı. Fenerbahçe 28. haftada Kadıköy'de Osmanlıspor'u ağırlayacak. Kayserispor ise Trabzonspor'a konuk olacak.

DiRAR'DAN 2 ASİST GİULİANO 13 OLDU

Karşılaşmada Şener ve Giuliano'ya 2 asist yapan Nabil Dirar, ligde 7 asiste ulaştı. Kapanış golünü atan Giuliano ise Süper Lig'deki gol sayısını 13'e yükseltti. Brezilyalı oyuncu, takımının en golcü ismi unvanını sürdürdü.

