25 bin kişi oy kullanacak – Fotomaç – 03 Nisan 2018
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    03 Nisan 2018, Salı
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    25 bin kişi oy kullanacak

    25 bin kişi oy kullanacak

    Fenerbahçe Kulübü'nün haziran ayında yapılacak seçimli kongresinde 25 bin 650 kişi oy kullanabilecek.

    Fenerbahçe Kulübü'nün haziran ayında yapılacak seçimli kongresinde 25 bin 650 kişi oy kullanabilecek. Başkanı , kongrede oy kullanabilmek için 25 bin 650 üyenin aidatlarını zamanında yatırdığını söyledi.
    1. 03 Nisan 2018, Salı
    2. Güncelleme: 23:42
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