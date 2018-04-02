Şanslı şut!
Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, Kayserispor maçında müthiş bir gole imza atan takım arkadaşı Aatif Chahechouhe'yi esprili bir mesajla kutladı
Aatıf'ın golüne takım arkadaşı Vincent Janssen'den ilginç bir yorum geldi. Hollandalı yıldız, instagram hesabından televizyonda maçı izlerken çekilmiş fotoğrafın altına, "Lucky shot" (şanslı şut) yazdı.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 00:24
-
Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
-
Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
-
Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
Şanslı şut! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.