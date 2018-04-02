Şanslı şut! – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    şut!

    Şanslı şut!

    Fenerbahçe'nin Hollandalı yıldızı Vincent Janssen, Kayserispor maçında müthiş bir gole imza atan takım arkadaşı Aatif Chahechouhe'yi esprili bir mesajla kutladı

    Aatıf'ın golüne takım arkadaşı Vincent Janssen'den ilginç bir yorum geldi. Hollandalı yıldız, instagram hesabından televizyonda maçı izlerken çekilmiş fotoğrafın altına, "Lucky shot" ( şut) yazdı.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:24
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