CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak.
Kayserispor ile Fenerbahçe arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.
Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet , Souza, Giuliano, Dirar, Aatif, Soldado.
Kayserispor'un 11'i: Vedat, Levent, Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil, Güray, Varela, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut
Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.
Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor.
İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.
Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:03
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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