CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe – Fotomaç – 02 Nisan 2018
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    02 Nisan 2018, Pazartesi
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    CANLI | Kayserispor - Fenerbahçe

    , Süper Lig'in 27. haftasında bugün deplasmanda 'la karşılaşacak.

    ile arasında Büyükşehir Belediye Kadir Has Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak haftanın kapanış maçını hakem Ümit Öztürk yönetecek.

    Fenerbahçe'nin 11'i: Volkan, Şener, Roman, Skrtel, Hasan Ali, Mehmet , Souza, Giuliano, Dirar, Aatif, Soldado.

    Kayserispor'un 11'i: Vedat, Levent, Kucher, Toledo, Kana Bıyık, Şamil, Güray, Varela, Ryan Mendes, Deniz Türüç, Umut Bulut

    Milli maçlar nedeniyle lige ara verilmeden önce Galatasaray'la sahasında 0-0 berabere kalarak şampiyonluk yolunda kritik 2 puan kaybeden sarı-lacivertlilerin, son haftalara girilirken puan kaybına tahammülü yok.

    Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Vincent Janssen dışında eksik bulunmuyor.

    İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sona ermişti.

    Öte yandan Fenerbahçe'de İspanyol santrfor Roberto Soldado ile Faslı futbolcu Aatıf Chahechouhe sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Soldado ve Chahechouhe, Kayseri deplasmanında sarı kart görmesi durumunda 28. haftada oynanacak Osmanlıspor maçında cezalı duruma düşecek ve forma giyemeyecek.

    1. 02 Nisan 2018, Pazartesi
    2. Güncelleme: 20:03
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