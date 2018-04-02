Aatıf'ın içine Deivid kaçtı!
Aatıf Chahechouhe, Spor Toto Süper Ligi'nin 27. haftasında Kayserispor'a karşı harika bir gol attı. Bu gol aynı zamanda Deivid'in Chelsea'ye attığı efsane golün yıl dönümünde geldi. Taraftarlar da Twitter üzerinden bu rastlantıya gönderme yaptılar. İşte o tweetler...
- 02 Nisan 2018, Pazartesi
- Güncelleme: 20:53
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Aziz Yıldırım: Aykut Kocaman'la devam edeceğiz
Toplam 4
Yorum
fb aykut kocaman varsa kimse maça gitmiyecek
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Güzel Adam Süreyya'ya ödül!
Toplam 1
Yorum
Dünya Lideri BJK Her dalın Lideri yine Beşiktaş Hanği Kulüp böyle bir Vizyona el atabildi tabiki yine Beşiktaş Diğerlerimi hadi canım sende geç bir kalem
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Oy kullanacak üye sayısı belli oldu
Toplam 4
Yorum
rte tarihi bir yenilgi alacaktır.25 bin üyenin 5 bini verir ancak aziz yıldırıma. cezalar vb. biter.sakat transferler biter.
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