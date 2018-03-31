İspanya'da Emre Mor depremi!
Kariyerini İspanya'da sürdüren Emre Mor, ona inananları hayal kırıklığına uğratmaya devam ediyor. La Liga'da Celta Vigo forması giyen genç yıldız Emre Mor, milli takım arasından önce Malaga maçının kadrosuna alınmamıştı.
- 31 Mart 2018, Cumartesi
- Güncelleme: 19:39
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Futbolcu Kartları
Toplam 87
Yorum
oğuzhan çok güzel bir oyun bence oynayın
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Gomis: "Kahve içerek taraftarı bekletemem"
Toplam 1
Yorum
ua5454 2 sene önce alamadığımıza üzülüyorum...
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Euroleague’de dev kapışma
Toplam 1
Yorum
berlin doncice verirler. Zaten Reale kıyak geçtiler 2 sene önce. olamıyordu şampiyon. sonrada cska yı geçtiler. Fenerin en az 2 şampiyonluğu var
İspanya'da Emre Mor depremi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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