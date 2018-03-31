Feyenoord'dan Kuyt'a veda maçı! F.Bahçe'den 3 isme davet – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Feyenoord'dan Kuyt'a veda maçı! F.Bahçe'den 3 isme davet

    Feyenoord'dan Kuyt'a veda maçı! F.Bahçe'den 3 isme davet
    GEÇEN sene futbolu bırakan Dirk Kuyt için 27 Mayıs'ta özel bir maç düzenlenecek.

    Kuyt; Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve F.Bahçe'de birlikte oynadığı isimlerden oluşan bir futbolcu grubu boy gösterecek. Fenerbahçeli isimlerin Volkan Demirel, Sow ve Emre olması bekleniyor.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:04
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