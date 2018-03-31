Feyenoord'dan Kuyt'a veda maçı! F.Bahçe'den 3 isme davet

GEÇEN sene futbolu bırakan Dirk Kuyt için 27 Mayıs'ta özel bir maç düzenlenecek.



Kuyt; Utrecht, Feyenoord, Liverpool ve F.Bahçe'de birlikte oynadığı isimlerden oluşan bir futbolcu grubu boy gösterecek. Fenerbahçeli isimlerin Volkan Demirel, Sow ve Emre olması bekleniyor.