Aziz Yıldırım, Kayseri'de Sosyal Tesislerin temelini atacak – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    , 'de Sosyal Tesislerin temelini atacak

    Aziz Yıldırım, Kayseri'de Sosyal Tesislerin temelini atacak

    Kulübü'ne yeniden aday olacağını açıklayan , yarın Fenerbahçe Şubesi Sosyal Tesisleri'nin temel atma törenine katılacak.

    Kulübü Başkanı ve yönetimi, 2 yıl önce 'nin Talas ilçesinin Endürlük mevkiinde, etrafı at çiftlikleriyle çevrelenmiş 11 bin 600 metrekare arazinin tapusunu satın aldı. Arsanın bitişindeki hazineye ait 4 bin 500 metrekarelik alan da daha sonra kiralandı. Yarın saat 17.30'da Aziz Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleri ve Fenerbahçe üyelerinin katılımı ile atılacak temel atma töreniyle yaklaşık 16 bin metrekarelik arazide hazırlanan projeye uygun olarak inşaat çalışmaları başlayacak. Sosyal tesislerde, Kayseri Şubesi yönetim binası, 400 kişilik çok amaçlı salon, halı saha, yüzme havuzu, tenis kortları, basketbol ve voleybol sahaları, çocuk oyun alanları ve eğlence merkezi gibi alanlar yer alacak.

    AZİZ YILDIRIM TED KOLEJİNDE KONUŞACAK
    Öte yandan, - Fenerbahçe maçı ve sosyal tesislerin temel atma töreni için Kayseri'ye geleceği bildirilen kulüp başkanı ve yeni dönem başkan adayı Aziz Yıldırım, 2 nisan pazartesi günü de Kayseri Koleji Vakfı Okulları'nda öğle saatlerinde "İnovasyon Söyleşileri" konulu etkinliğe katılarak, öğrencilere hitaben bir konuşma yapacak.

    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:20
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