Aşık & Belgü’ye “ihraç” şoku! – Fotomaç – 31 Mart 2018
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    31 Mart 2018, Cumartesi
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    Aşık & Belgü’ye “ihraç” şoku!

    Aşık & Belgü’ye “ihraç” şoku!
    F.Bahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongre üyeleri Murat Aşık ve eski başkan adayı Hulusi Belgü'yü ihraç istemiyle disipline sevk etti. Aşık, "Vefat eden üyelerin üyelikleri düşürülmeyip sahte kimlikler ile oy kullandıracaklar" iddiaları, Belgü ise sosyal medyadan paylaşımları nedeniyle disiplinlik oldu.
    1. 31 Mart 2018, Cumartesi
    2. Güncelleme: 23:00
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