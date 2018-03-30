Kocaman'ın 11'i şekilleniyor! Soldado ve Ekici...
Fenerbahçe’de Kayserispor maçı 11’i yavaş yavaş şekilleniyor
Sarı-lacivertlilerde teknik direktör Aykut Kocaman, pazartesi günü Kayseri deplasmanında yine Soldado ve Mehmet Ekici'yi 11'de kullanmayı planlıyor. Aatif ve Fernandao'nun performansında herhangi bir yükseliş gözlemlemeyen Kocaman, fiziksel olarak daha iyi duruma gelen Soldado ve Ekici ile maça başlayıp, takımın akışkanlığını artırmayı planlıyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin ceza sahasına atılan kilit pas sayısını artırma amacıyla oynatılacağı belirtildi. Ekici, Galatasaray derbisinde olduğu gibi sol kanatta başlayıp içeri doğru girecek. Soldado ise Giuliano ile birlikte ileri ikiliyi oluşturacak. Bu arada milli arada sakatlığı geçen İsmail Köybaşı da oynamaya hazır hale geldi.
Ligde forma giydiği 18 maçın 6'sına 11'de başlayan Soldado, 3 gol attı. Son olarak G.Saray derbisinde 77 dakika sahada kaldı.
- 30 Mart 2018, Cuma
- Güncelleme: 07:11
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Kafa Topu
Toplam 33
Yorum
kamikaze stajyerler için fotomaça gir ordan oyunlar bolumunden oyna
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Beşiktaşlı yıldıza 'Come to Galatasaray' mesajı
Toplam 7
Yorum
Bana göre 24-28 yaşlarında piyasası olan, gelişime açık olan oyuncular tercih edilmeli.
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Gökhan Töre kadroda mı?
Toplam 1
Yorum
bjk advers TÖRE'yi BEKLİYORUZ ve evet kendisini ÇOK MERAKTA EDİYORUZ aynı zamanda !!!
Kocaman'ın 11'i şekilleniyor! Soldado ve Ekici... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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