Kocaman'ın 11'i şekilleniyor! Soldado ve Ekici... – Fotomaç – 30 Mart 2018
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    30 Mart 2018, Cuma
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    Kocaman'ın 11'i şekilleniyor! ve Ekici...

    Kocaman'ın 11'i şekilleniyor! Soldado ve Ekici...

    ’de maçı 11’i yavaş yavaş şekilleniyor

    Sarı-lacivertlilerde teknik direktör , pazartesi günü deplasmanında yine ve 'yi 11'de kullanmayı planlıyor. Aatif ve Fernandao'nun performansında herhangi bir yükseliş gözlemlemeyen Kocaman, fiziksel olarak daha iyi duruma gelen Soldado ve Ekici ile maça başlayıp, takımın akışkanlığını artırmayı planlıyor. Özellikle Mehmet Ekici'nin ceza sahasına atılan kilit pas sayısını artırma amacıyla oynatılacağı belirtildi. Ekici, derbisinde olduğu gibi sol kanatta başlayıp içeri doğru girecek. Soldado ise Giuliano ile birlikte ileri ikiliyi oluşturacak. Bu arada milli arada sakatlığı geçen da oynamaya hazır hale geldi.

    Ligde forma giydiği 18 maçın 6'sına 11'de başlayan Soldado, 3 gol attı. Son olarak G.Saray derbisinde 77 dakika sahada kaldı.

    1. 30 Mart 2018, Cuma
    2. Güncelleme: 07:11
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